Во время автогонок Timeattac в Черкассах, прошедших 6 октября на кольцевом перекрестке по улице 30 лет Победы, один из участников сбил зрителя. Об этом сообщает местный сайт "Про все".

Как отмечают черкасские журналисты, гонки с самого начала не задались: многие автомобили еще до старта задевали бордюры. Водители не справлялись с управлением, одного из них развернуло, второй потерял колесо. А третий, не совладав с автомобилем, вылетел с трассы и совершил наезд на зрителей.

В результате с тяжелейшими травмами в больницу попал мужчина 1988 года рождения.

Видео: YouTube/ Monah Kill

Как отметила спикер патрульной полиции Черкасской области Зоя Вовк, решение о проведении мероприятия городской совет принял без согласования с патрульной полицией. Возможно, из-за этого не были приняты надлежащие меры безопасности.

Сейчас на месте происшествия работают следователи.

Ранее "Страна" сообщала, что в Черновицкой области водитель экскаватора наехал на своего напарника и насмерть задавил его.

Также мы писали, что в Киеве мусоровоз раздавил мужчину, который сидел на корточках прямо на дороге.