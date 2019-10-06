В Черкассах на уличных автогонках машина сбила зрителя
Во время автогонок Timeattac в Черкассах, прошедших 6 октября на кольцевом перекрестке по улице 30 лет Победы, один из участников сбил зрителя. Об этом сообщает местный сайт "Про все".
Как отмечают черкасские журналисты, гонки с самого начала не задались: многие автомобили еще до старта задевали бордюры. Водители не справлялись с управлением, одного из них развернуло, второй потерял колесо. А третий, не совладав с автомобилем, вылетел с трассы и совершил наезд на зрителей.
В результате с тяжелейшими травмами в больницу попал мужчина 1988 года рождения.
Видео: YouTube/ Monah Kill
Как отметила спикер патрульной полиции Черкасской области Зоя Вовк, решение о проведении мероприятия городской совет принял без согласования с патрульной полицией. Возможно, из-за этого не были приняты надлежащие меры безопасности.
Сейчас на месте происшествия работают следователи.
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