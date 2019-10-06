В матче с двумя удалениями и тремя пенальти Динамо громит Колос в гостях. Все результаты тура
Футболисты киевского "Динамо" уверенно победили ковалевский "Колос" в выездном поединке 10-го тура Украинской премьер-лиги.
"Бело-синие" со счетом 4:0 обыграли "Колос" на "Оболонь-Арене" в Киеве.
Первый тайм прошел относительно спокойно и основные события развернулись после перерыва.
Уже на 49-й минуте поле покинул полузащитник "Динамо" Шепелев, который получил вторую желтую карточку.
Через несколько минут Максименко оказался на линии ворот и мяч после удара динамовца попал ему в лицо, но арбитр увидел в этом эпизоде игру рукой, удалил игрока "Колоса" и назначил пенальти - наказание реализовал Цыганков на 56-й минуте.
На 66-й минуте киевляне удвоили преимущество: Беседин вышел на свидание с вратарем после паса Кадара и переиграл Волынца.
Позже арбитр назначил второй пенальти в ворота "Колоса" за фол уже на Цыганкове. Сам пострадавший не сумел реализовать 11-метровый - голкипер достал мяч.
Чуть позже Беседин оформил дубль, когда пробросил мяч на ход и нанес удар с правого угла вратарской - 3:0.
В добавленное время судья назначил третий пенальти за фол против Беседина.
К точке подошел Вербич, который переиграл голкипера и установил окончательный счет.
Результаты других матчей тура:
"Ворскла" (Полтава) - "Мариуполь" - 1:1
голы: Денис Васин (90+2) - Сергей Чоботенко (57);
"Десна" (Чернигов) - "Олимпик" (Донецк) - 1:0
гол: Артем Фаворов (90);
ФК "Львов" - "Заря" (Луганск) - 0:0;
"Днепр-1" - "Шахтер" (Донецк) - 0:2
голы: Жуниор Мораес (4), Тайсон (83).
Турнирное положение: "Шахтер" - 30 очков (после 10-ти игр), "Динамо" - 20 (10), "Десна" - 20 (10), "Заря" - 16 (10), "Александрия" - 16 ( 9), "Колос" - 14 (10), "Днепр-1" - 11 (10), "Мариуполь" - 10 (10), "Карпаты" - 8 (9), "Ворскла" - 8 (10), "Львов" - 7 (10), "Олимпик" - 5 (10).