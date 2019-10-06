В Украину в ближайшие дни придет значительное похолодание. Так, в понедельник, 7 октября, в Украине ожидаются заморозки в воздухе 0-5°, днем 6-11° тепла.

Об этом сообщается в Укргидрометцентре.

"7 октября в Украине облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь утром и днем в южной части дождь. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/сек. Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы, в западных, северных и центральных областях в воздухе заморозки 0-5°, днем 6-11° тепла, в южных, восточных областях и на Закарпатье 9-14° тепла. В Карпатах дождь с мокрым снегом, ночью заморозки 2-4°, днем 1-3° тепла", - отмечается в сообщении.

В Киеве 7 октября облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/сек. Ночью заморозки в воздухе 0-2°, днем 7-9° тепла.

В Киевской области также облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/сек. Ночью заморозки в воздухе 0-5°, днем 6-11° тепла.

Кроме того, 8-9 октября в Украине переменная облачность. Без осадков, лишь 8 октября в восточной части, 9 октября на Волыни и Ривненщине временами дождь. Ветер юго-западный, 8 октября в южных и восточных областях северо-западный, 5-10 м/сек. Ночью заморозки в воздухе 0-5° (8 октября в восточных, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях, 9 октября в южных и большинстве западных областей 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-4°); температура днем 7-12° тепла, 9 октября на юге страны, в Закарпатье и Прикарпатье 13-18°.

Ранее синоптик сообщила, что в конце недели и на выходные в Украине ожидалась гроза на востоке, юге и в центре Украины.

Также мы писали, что Днепр на выходные ушел под воду из-за сильного дождя.