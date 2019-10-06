Комик из популярнейших в Болгарии сатирических передач Станислав Трифонов 5 октября провел учредительный съезд своей политической партии. Об этом сообщает Bloomberg.

Как показывают сентябрьские соцопросы, движение актера под названием "Нет такого государства" имеет достаточную поддержку, чтобы войти в парламент и стать четвертой по величине партией. Правда, выборов Трифонову придется ждать довольно долго: они запланированы на начало 2021 года.

Станислав Трифонов. Фото: theapricity.com

Как и Владимир Зеленский во время предвыборной кампании, болгарский комик уверяет, что его не интересует власть сама по себе.

"Люди, которые управляют и которых избирает значительная часть болгарских избирателей, хватаются за власть. Я не жадный до власти, я жаден до справедливости", - сказал актер.

В партию шоумена вошли пять сценаристов его программы. Она обещает бороться за восстановление обязательного голосования в стране, сокращение числа законодателей, пересмотр судебной системы и системы здравоохранения. Трифонов также выступает за уничтожение барьера между партийной аристократии беднейшей страны ЕС и болгарским народом.

Как видно, в программе актера много общего с обещаниями Зеленского. Двух комиков различает разве что рост: у болгарина он 1,98 м.

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