Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин накануне дня рождения побывал в сибирской тайге, передает РИА "Новости".

"Президент был в Сибири, был в тайге. Он наслаждался природой, осенней тайгой", -сказал Песков.

Он отметил, что фотографии из поездки президента России будут опубликованы в полночь.

Песков напомнил, что Путин "планирует провести день рождения на природе, в кругу родных и близких".

Отметим, что завтра, 7 октября, президенту РФ Владимиру Путину исполнится 67 лет.

Напомним, что Путин высказал надежду, что Зеленскому хватит мужества, чтобы закончить войну на Донбассе.

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