Сотрудникам Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника удалось сфотографировать редкую восточную степную гадюку. Снимки пресмыкающегося появились на Facebook-странице организации.

На фото гадюка позирует прямо на дорожном асфальте.

Фото: Facebook/ zapovidnyk2018

Как рассказали специалисты заповедника, раньше восточную степную гадюку использовали для получения яда, но в связи с резким сокращением численности этот промысел был прекращен.

Во многих странах, в том числе в Украине, из-за распашки земель змеи практически исчезли. Их можно встретить лишь на небольшой территории. Во всех европейских странах этот вид значится под охраной Бернской конвенции, если находится под угрозой исчезновения.

Несмотря на ядовитость, для человека гадюка опасности не представляет.

Несколько дней назад в Чернобыльском заповеднике предупреждали об агрессивности лосей и оленей в наступивший период гона.

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