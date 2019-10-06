Группа астрофизиков из Японии, Европы и США обнаружила мегаструктуру, которая связывает разные галактики.

Об этом свидетельствуют результаты исследований, опубликованные в журнале Science.

"Газ состоит из нитей, положение и скорость которых коррелируют со звездообразующими галактиками, подтверждая теоретическую картинку", - говорится в исследовании.

Это открытие подтверждает теории о создании галактик после Большого взрыва, согласно которым объекты в галактиках появляются именно на пересечении галактических нитей или так называемых "филаментов".

Ученым удалось засечь эти филаменты, связывающие галактики в кластере SSA22 в созвездии Водолея.

Астрофизики впервые засекли галактические нити с помощью ультрафиолетового излучения "Лайман-альфа", позволяющего увидеть процесс ионизации нейтрального газообразного водорода.

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