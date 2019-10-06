Бывшая и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун анонсировала создание аналитического центра и заявила о намерении развивать культуру здоровой дискуссии. О своих планах экс-чиновница поделилась на своем Facebook.

В начале поста Супрун опровергла слухи о своем отъезде в США. Хотя и призналась, что побывала там на днях, "чтобы лично поблагодарить наших партнеров и доноров, которые помогали реализовать и поддерживали трансформацию системы здравоохранения" в Украине.

Затем Супрун похвасталась своими достижениями за 3 года на посту и.о. министра и перешла к планам.

"Хотим создать в Украине мощный независимый аналитический центр, чтобы анализировать политику, которая внедряется, и давать экспертные советы власти и гражданскому обществу", - заявила экс-министр.

Также она хочет продолжить работу в сфере просвещения и развивать свою коммуникационную платформу. Кроме того, у нее в планах развитие "культуры здоровой дискуссии и здоровой критики".

"Нужно, чтобы кто-то поднимал темы, о которых некому говорить или просто нет времени. Поэтому скоро I`ll be back", - пообещала Супрун.

Скриншот: Facebook/ ulanasuprun

Ранее, после появления скандального видео с Ильей Кивой в Верховной Раде, Супрун рассказала о пользе и вреде мастурбации.

"Страна" писала о том, что неоднозначные реформы Супрун будут продолжены новым правительством.