Соперник донецкого Шахтёра в Лиге чемпионов потерпел второе домашнее поражение в Англии
Команда Хосепа Гвардиолы, которая играет в Лиге чемпионов не теряя очков и не пропуская в свои ворота, потерпела уже второе поражение в восьми матчах чемпионата страны.
В поединке 8-го тура чемпионата английской премьер-лиги (АПЛ) "Манчестер Сити" дома неожиданно проиграл "Вулверхэмптону" 0:2.
Команда Гвардиолы сенсационно уступила дома "Вулверхэмптону" 0:2. У гостей два гола в активе Траоре.
Украинский полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко начал матч в запасе и вышел на второй тайм вместо Уокера.
Напомним, что впереди у клуба Гвардиолы две игры с итальянской Аталантой в Лиге чемпионов - 22 октября и 6-го ноября.
После 8-и туров у "Ман Сити" осталось 16 очков. Команда Гвардиолы занимает второе место в АПЛ. Отставание от лидера и главного конкурента в борьбе за титул - "Ливерпуля" увеличилось до 8 очков.
Ранее сообщалось, Гол украинского полузащитника Ярмоленко помог "Вест Хэму" победить грозный "Манчестер Юнайтед".
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