Команда Хосепа Гвардиолы, которая играет в Лиге чемпионов не теряя очков и не пропуская в свои ворота, потерпела уже второе поражение в восьми матчах чемпионата страны.

В поединке 8-го тура чемпионата английской премьер-лиги (АПЛ) "Манчестер Сити" дома неожиданно проиграл "Вулверхэмптону" 0:2.

Команда Гвардиолы сенсационно уступила дома "Вулверхэмптону" 0:2. У гостей два гола в активе Траоре.

Украинский полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко начал матч в запасе и вышел на второй тайм вместо Уокера.

Напомним, что впереди у клуба Гвардиолы две игры с итальянской Аталантой в Лиге чемпионов - 22 октября и 6-го ноября.

После 8-и туров у "Ман Сити" осталось 16 очков. Команда Гвардиолы занимает второе место в АПЛ. Отставание от лидера и главного конкурента в борьбе за титул - "Ливерпуля" увеличилось до 8 очков.

Ранее сообщалось, Гол украинского полузащитника Ярмоленко помог "Вест Хэму" победить грозный "Манчестер Юнайтед".

Также мы писали, как Луиш Каштру рассказывал, почему Шахтер проиграл Манчестер Сити.