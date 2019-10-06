Синоптик предупредила, что понедельник в Украине будет холодным, с дождями и снегом
Понедельник, 7 октября, обещает быть в Украине по-осеннему холодным. Об этом предупреждает на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.
Ближайшей ночью Диденко на всей территории предсказывает мороз, кроме юга. А днем, по ее словам, в большинстве областей установится температура +4...+9 градусов. Только в южной части и на юго-востоке будет теплее: +10...+14 градусов.
Фото: Facebook/ tala.didenko
Синоптик пишет о дождях и мокром снеге, правда, не слишком обильных. Осадки могут пройти местами на западе и севере страны, на юге возможен периодический дождь.
В Киеве ночью будет 0...-2 градуса, днем около +7 градусов. Есть вероятность небольших осадков: может покапать дождь, а может и сорваться снег.
Скриншот: Facebook/ tala.didenko
Диденко заканчивает свой пост на оптимистической ноте - предвкушением потепления.
Прогноз синоптика можно сравнить с официальными данными Укргидрометцентра на 7 октября.
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