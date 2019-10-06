Стала известна причина смерти украинской актрисы Марины Куклиной.

Как сообщает РЕН, 33-летняя актриса долгое время вела борьбу с тяжелым онкологическим заболеванием. Ее родственники и близкие друзья вели сбор средств на лечение.

О смерти Куклиной рассказала ее подруга Римма Зюбина. Она назвала актрису "светлым" человеком.

"Мариночка, которая оказалась в этом мире для того, чтобы дарить нам радость и свет, а еще научить нас любить, прощать, бороться, терпеть, жить!" — написала актриса.

Ранее "Страна" рассказывала, что в начале сентября умерла звезда кино и Театра на Таганке Зинаида Славина.

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