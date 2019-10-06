На первый рабочий день новой недели, 7 октября, синоптики обещают сухую погоду с температурой около +8 градусов Цельсия на большей части Украины. Прогноз опубликован на сайте Украинского гидрометцентра.

Как видно на карте, практически во всех регионах страны ожидается солнечный день с переменной облачностью. Лишь в 4 областях возможны дожди, причем довольно обильные: а Запорожской, Николаевской, Херсонской и Одесской.

Фото: meteo.gov.ua

Что касается температуры воздуха, то днем он прогреется от +6 до +14 градусов. Холоднее всего будет в Сумах и Полтаве, а теплее, чем в остальных регионах, - в Ужгороде, Николаеве и Херсоне. Ночью столбики термометров опустятся до +4...+6 градусов на юго-востоке. А в других частях страны уже будут заморозки до -3.

В Киеве дождя 7 октября не предвидится. Днем ожидается температура +7...+9, ночью - 0...-2 градуса.

Ранее "Страна" предупреждала, что ночами с 7 по 9 октября во многих областях Украины возможны заморозки в воздухе.

Мы также публиковали прогноз погоды на весь октябрь.