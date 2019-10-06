В сети появилось видео, как в Киеве на проспекте Героев Сталинграда не разминулись маршрутный автобус и подросток на самокате.

Как говорится в сообщении на портале "Киев оперативный", к сожалению, без травм не обошлось.

На видео видно, что на место инцидента прибыла скорая помощь. О состоянии парня подробностей пока нет.

Отметим, что авария произошла еще в пятницу, 4 октября.

Ранее сообщалось, в ДТП под Запорожьем из-за столкновения легковушек погиб 9-летний ребенок.

Правоохранители выехали на трассу вблизи села Днепровка, где и произошло ДТП. На месте происшествия они установили, что водитель автомобиля Chevrolet Aveo 1989 года рождения не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Opel.

Еще мы писали, что в ДТП с маршруткой на родине Зеленского пострадали девять человек