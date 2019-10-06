В Украине после сегодняшней акции на Майдане "Нет капитуляции" люди начали интересоваться - а что такое капитуляция?

Как оказалось, для многих наших соотечественников это слово непонятно. Особенно среди тех, кто говорит на украинском языке.

Украинцы начали массово вводить этот запрос в поисковую систему Google. Об этом говорят данные сервиса Google Trends. По ним украиноязычный запрос "капітуляція це" стал сверхпопулярным за последние четыре часа.

Также незначительно вырос русскоязычный запрос "что такое капитуляция".

Капитуляция - это признание государством своего поражения в войне.

Обычно после этого война заканчивается. А проигравший сдается на милость победителю.

В переносном смысле используется как отказ от борьбы, защиты каких-то своих позиций или принципов. Отсюда и слово "капитулировать", то есть объявить капитуляцию.

То есть, как видим, организаторы акции на Майдане пытаются преподнести согласие Владимира Зеленского отвести войска на Донбассе в качестве капитуляции Украины. И требуют этого не делать, а продолжать воевать.

У Зеленского же с такой трактовкой не согласны и заявляют, что "зрада" и капитуляция не имеют под собой оснований. Что Украина выполняет свои обязательства в Нормандском формате по установлению мира на Донбассе.

Тем более, что разведение войск в Петровском и Золотом, которое начнется в понедельник, 7 октября, было согласовано еще Петром Порошенко в 2016 году, на встрече "нормандской четверки". Но тогда это капитуляцией никто не называл и майданы не собирал.