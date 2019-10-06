Во время патрулирования Каневского водохранилища работники водной полиции Переяслав-Хмельницкого отделения задержали мужчин с оружием, запрещенными средствами для ловли рыбы (сетями) и застреленным лебедем в лодке.

Об этом сообщает на Facebook пресс-служба полиции Киевской области.

6 октября в 8:00 рыбоохранный патруль заметил подозрительную лодку. В ней находились нетрезвые мужчины. Кроме сетей и мертвой птицы, у них были выявлены гладкоствольные ружья.

Фото: Facebook/ pol.kyivregion

Работники полиции и егерской службы составили административные протоколы, в том числе по ст.130 (вождение средством в состоянии алкогольного, наркотического или же другого опьянения) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В качестве вещественных доказательств полиция изъяла ружья и сети.

Скриншот: Facebook/ pol.kyivregion

Как отмечают в полиции, это не единственный случай браконьерства на Киевщине за сутки. Работники Вышгородского отдела задержали мужчин, решивших порыбачить и отдохнуть на запрещенной для рыбалки территории - под плотиной Вышгородской ГЭС. Они нанесли убыток на сумму 4422 грн.

По обоим случаям полиция выясняет все детали событий.

Два дня назад "Страна" рассказывала, как в Одесской области браконьеры ухитрились выловить десятки тонн кефали на территории природного парка "Тузловские лиманы", территория которого была оцеплена из-за проведения ракетных стрельб.

Также мы писали о браконьерах, охотившихся на краснокнижных аистов.