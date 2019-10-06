Следователи объявили подозрение киевлянке за ложное сообщение о разбойном нападении и краже ценностей. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

В дежурную часть Соломенского управления полиции Киева от местной жительницы поступила информация о том, что в собственной квартире на нее и ее сына напал незнакомец с ножом. Угрожая убить ребенка, он забрал драгоценности.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, а наряды патрульной полиции были сориентированы на поиски злоумышленника.

Прибывшим полицейским женщина рассказала подробности нападения. Когда она возвращалась с прогулки с двухлетним сыном, за ней в квартиру якобы зашел неизвестный и схватил ребенка. Мужчина приставил мальчику к шее нож и потребовал отдать деньги. Женщина собрала все свои ювелирные украшения и отдала их правонарушителю.

В ходе досудебного расследования, начатого по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины, следователи обнаружили расхождения в показаниях потерпевшей. Впоследствии 39-летняя киевлянка призналась, что драгоценности она сама сдала в ломбард, а рассказать об этом мужу побоялась.

Учитывая новые обстоятельства, следователи Соломенского управления полиции начали еще одно уголовное производство по ч. 2 ст. 383 (заведомо ложное сообщение о совершении преступления) УК Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве ломбард продал залоговую машину после 5 дней просрочки, но ее владелец объявил об угоне.

Мы также писали о задержании в Запорожье злоумышленника, который грабил ломбарды, угрожая муляжом взрывного устройства.