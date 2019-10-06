На сайте президента появилась петиция с требованием обнародовать стенограммы разговоров Порошенко с американцами
К действующему главе украинского государства обратились с требованием предать гласности тексты стенограмм телефонных разговоров бывшего президента Украины Петра Порошенко. Соответствующая петиция под №22/075404-еп появилась на сайте украинского президента.
Автор петиции - Александр Скубченко. Дата ее регистрации на ресурсе - 4 октября.
"Прошу обнародовать и опубликовать полные тексты стенограмм всех телефонных разговоров, которые были проведены между президентом Украины Петром Порошенко и президентом США Бараком Обамой и состоялись в период с 2014 по 2017 годы. А также тексты стенограмм всех телефонных разговоров президента Украины Петра Порошенко со всеми иными официальными лицами США за период с 2014 по 2019 годы", - сказано в документе.
Скриншот: petition.president.gov.ua
За два дня с момента появления петиция набрала 28 голосов из 25 тысяч необходимых для рассмотрения.
Ранее "Страна" писала о появлении петиции с требованием опубликовать стенограммы переговоров Зеленского с Путиным.
Мы также сообщали о петиции с просьбой снизить в 70 раз зарплату председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева.