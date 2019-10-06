Сегодня в Киеве прошел "первый Майдан" во времена президенства Зеленского - так называемое "Вече" против разведения войск на Донбассе и реализации "формулы Штайнмайера".

Националисты, усиленные десантом порохоботов и сторонников "Голоса", вывели на улицу несколько тысяч человек. И обещают снова сделать это через неделю - на 14 октября (День защитника Украины).

Параллельно представители добровольческих батальонов заявляют, что они готовы занять позиции украинской армии, если та начнет отход от линии разграничения на Донбассе. Он как раз намечен на завтра. И если усилиями националистов и добробатов отвод будет сорван, то вновь под вопросом окажется и встреча Нормандской четверки, и весь мирный процесс.

Онлайн-хронику протестов опубликовала "Страна". Представляем главные выводы после митинга.

1. Скромный результат для сборной националистов

Против "формулы" в центре Киева сегодня объединились все националисты – Свобода, Правый сектор, Нацкорпус. Плюс пришли порохоботы. Это дало возможность собрать больше людей, чем в первых числах октября.

Однако все равно для полноценного Майдана – немного. По визуальным прикидкам, на Штайнмайер-майдане было не более пяти тысяч человек, хотя полиция заявляет о вдвое большем количестве (что, кстати, тоже очень показательно относительно позиции Авакова - обычно в МВД занижают численность участников антиаправительственных акций, а тут как раз наоборот).

А Петр Порошенко, о чьей роли в акции мы поговорим ниже, вообще заявлял о десятках тысяч.

Реальное же количество можно оценить на вот этом видео.

Какие перспективы у такого протеста?

На Майдане-2014 националисты появились позже, уже цементируя акции, которые и без них нарастали. Основу митингов тогда составлял менее идеологизированный элемент, далекий от идей Бандеры и видевший средоточие зла даже не в России, а в Януковиче.

Сейчас же националисты составляют основную массу протестующих. И тенденция только укрепится 14 октября, когда радикалы традиционно проводят свли марши (на сей раз он будет полностью посвящен "противостоянию капитуляции").

При этом, никакой позитивной повестки они не предлагают. Какая есть альтернатива мирному урегулированию на Донбассе? Вечная война? Не менее вечное ожидание "когда Россия развалится"? Признание независимости "ДНР/ЛНР", чтоб их забрала к себе РФ? Или постройка новой "стены Яценюка" между Украиной и неподконтрольными территориями? Все эти идеи явно не одобряет большинство населения, а потому и на массовую народную поддержку нынешние акции могут не расчитывать.

Однако определенные актив - десятки тысяч человек по всей стране - у националистов есть. Кроме того у "Штайнмайер-Майдана" есть поддержка как минимум двух парламентских партий. А значит протесты будут иметь политическую трибуну и представительство в СМИ. И, постепенно, могут раскачать ситуацию в столице, доведя число участников акций до реальных 10-20 тысяч.

Впрочем, уже сегодня даже в меньшем составе они смогли безнаказанно подойти к окнам Офиса президента и прокричать оскорбительные речевки вроде "Зеля геть" и "Моника выходи из домика" (с отсылом на прозвище Моника Зеленски, который получил президент Украины после скандала с разговором с Трампом).

Если же акции продолжатся и дальше по нарастающей, то ситуация для Зеленского будет не такой уж и простой. И на первый план выйдет надеждость силовиков и их решимость противостоять возможным противоправным действиям митингующих, если президент откажется выполнять их требования и не свернет переговоры по "формуле Штайнмайера".

А с этим как раз есть проблемы.

2. Порошенко подкрался незаметно

Среди организаторов и активистов "Вече" явно выделялись люди из тусовки Порошенко. Так, заправилами в нем были экс-нардепы от "Народного фронта" Высоцкий и Левус. Оба которых на выборы шли по спискам "Евросолидарности" Порошенко, но оказались на непроходных местах.

Около трибуны стояла примерно та же массовка "активистов", которая посещает ГБР, когда туда приходит на допрос Порошенко. Именно они выкрикивали основные речевки и заводили толпу.

Наконец, на партийном сайте "Евросолидарности" шел стрим с акции.

То есть в целом протест имел очень четкую "партийную" привязку и нетрудно было догадаться кто был его реальным организатором.

Однако на сцене "Майдана желтых повязок" экс-президент Петр Порошенко не появился. Он вообще побывал на акции только под ее конец, сделав несколько селфи в толпе и разместив видео у себя на Facebook.

С трибуны же выступали лишь отдельные нардепы от его партии и от "Голоса", а из лидеров других политсил выступил лишь Олег Тягнибок ("Свобода").

То есть с одной стороны мероприятие вышло сугубо партийно-политическое. С другой – реальные организаторы нового "Майдана" решили особо не светиться, дабы поддерживать легенду о "всенародном" характере мероприятия.

Кроме того, есть еще несколько возможных мотивов. Во-первых, Порошенко фигура крайне непопулярная среди сами националистов. Многие помнят, что именно он подписал Минские соглашения (на основе которых потом и вывели "формулу Штайнмайера"). Именно он продавливал через Раду закон об особом статусе Донбасса и изменениям в Конституцию на ту же тему. А потому, если он выступил бы с трибуны, его могли бы просто освистать.

Во-вторых, непонятно, что скажут на Западе по поводу протестов. Евросоюз настроен на исполнение формулы Штайнмайера, которую сегодня проклинали в центре Киева. И это явно некомфортная ситуация для "проевропейских" партий.

В-третьих, возможно, сыграла свою роль и скрытая угроза Зеленского ускорить уголовные дела против экс-президента. Поэтому он пропустил главную часть митинга, но под конец все-таки прошел его, что называется, краем.

Но, с учетом того, что именно Порошенко, его партия, его "активисты" и СМИ, оказались главными организаторами мероприятия, угроза если и подействовала, то очень слабо. Экс-президент продолжает расшатывать ситуацию, использовав как повод "формулу Штайнмайера".

3. С14 и Стерненко меняют ориентацию

Среди участников протеста не было завсегдатая всех националистических тусовок – Евгения Карася из С14. Также на акции не "чекинился" одесский националист Сергей Стерненко.

Карась внезапно в день акции решил дать лекцию в Хмельницком. А Стерненко опубликовал фото с Майдана, словесно поддержал его, но не "зачекинился" и не сделал селфи, как это обычно принято.

Отметим, что эта компания вообще осталась в стороне от акций последних дней против формулы Штайнмайера – хотя раньше она такую очевидную "зраду" не пропускала.

Видимо в случае Стерненко это объясняется тем, что ему так и не объявили подозрение в убийстве человека, которое подготовила полиция. Генпрокурор направил эту "пидозру" в СБУ. То есть теперь судьба Стерненко в руках у "конторы". Видимо, этим и можно объяснить примерное поведение одесского радикала.

Что же до С14, то на митинге, судя по соцсетям, не было и других "активистов" этого движения – ни подозреваемого в убийстве Олеся Бузины Андрея Медведько, ни координатора "Січ" Сергея Мазура, который написал в соцсети "я сейчас далеко".

По каким причинам эти националисты решили не атаковать власть – вопрос открытый. Но, учитывая давние и плотные связи С14 с той же СБУ – вероятно ноги растут из тех же обстоятельств, что и у Стерненко.

4. Беспомощный троллинг Богдана

Впрочем, и без Стерненко и С14, как видим, Порошенко и националистам удалось собрать массовку. Что еще раз показывает бессмысленных каких-то точечных "договорняков" с радикалами, вместо того, чтоб комплексно решать проблему.

Власти же пока ведут себя предельно пассивно. Зеленский и его соратники постоянно оправдываются, что "нет никакой зрады", сами на себя навешивая обещания и обязательства, которые сделают невозможным дальнейшее продвижение по пути политического урегулирования на Донбассе (вроде клятвы не проводить выборы до тех пор, пока не передадут контроль над границей).

Олицентворением беспомощности власти стал знаменитый уже пост Андрея Богдана в Facebook, где тот пытался троллить участников акций, публикуя скрины из каких-то телеграмм-каналов с расценками на участие в митинге.

Это явно не уровень главы президентского офиса, да и не всякий блогер взялся бы такое публиковать. При том, что у Богдана и у других топ-чиновников есть все возможности для отслеживания реальных источников финансирования протестных акций. Равно как и возможности для их перекрытия. В том числе, и путем расследования уголовных дел против ключевых организаторов нынешнего Майдана, включая Петра Порошенко.

Но, видимо, писать посты в Facebook с ни к чему не ведущим троллингом, для Зе-команды намного интереснее. Но имеет это обратный эффект: противники "формулы Штайнмайера" просто получили еще один повод для протестов - теперь они требуют отставки Богдана за "оскорбление людей".

5. Разведение войск под угрозой срыва

Уже завтра, 7 октября, должно начаться разведение войск в районе Петровского и Золотого (если верить главе МИД Пристайко – на самом первом этапе, в части прекращения огня). То есть будет вполне резонно ждать за эту неделю провокаций для обострения на фронте. Что даст в руки националистам дополнительные карты.

Есть даже основания полагать, что часть акций против мирного урегулирования перенесут на линию разграничения. На Майдане уже звучали заявления "айдаровцев", что на покинутые позиции ВСУ заступят добровольцы. Ту же мысль сегодня озвучил и лидер "Нацкорпуса" Андрей Билецкий, который находился в Северодонецке.

"Мы останемся в Золотом и на линии разведения. Есть ветераны, которые готовы оставаться", - сказал Билецкий, который является первым командиром полка "Азов".

То есть к 14 октября Украина вполне может подойти с официально сорванным разведением сил и отмененной встречей в Нормандском формате. Если националисты выполнят свои угрозы занять позиции ВСУ (правда, есть вариант, что все их заявления - лишь пиар и желание поторговаться).

И здесь вопрос уже к Зеленскому – насколько он в состоянии (и насколько у него есть желание) сопротивляться планам "партии войны" как на линии фронта, так и в столице.