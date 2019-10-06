Лидер партии "Национальный корпус" и первый командир полка "Азов" Андрей Билецкий 6 октября прибыл в Золотое Луганской области, где заявил о готовности "защищать поселок" в случае отвода украинских войск.

Ролик с обращением националиста появился на YouTube-канале "Нацкорпуса".

"Сегодня просыпается вся Украина и начинает бороться с позорным "Минском", позорной "формулой Штайнмайера" и преступным отводом войск. Все будет зависеть не от власти и не от политиков. Все будет зависеть от каждого из нас. От тех людей, которые сегодня вышли на вече в Киеве, которые выходят по всем городам Украины от Мукачево до Харькова ", - заявил Билецкий.

Видео: YouTube/ Національний Корпус

Билецкий зявил, что прибывшие с ним ветераны АТО останутся в Золотом, "даже если власть бросит их на произвол судьбы, даже если будут выведены войска".

"Если свою прямую обязанность - защищать каждого украинца, каждый сантиметр украинской земли - не выполняет президент, власть, то его выполним еще раз мы, ветераны-добровольцы. Это наш последний блокпост, и мы даем слово, что никогда его не покинем", - сказал Билецкий.

Отметим, что по плану, согласованному на встрече в Минске, с 7 октября должен начаться отвод войск с обоих сторон от Золотого и Петровского. Успешное завершение отвода войск является одним из условий проведения саммита Нормандской четверки с участием Зеленского, Путина, Макрона и Меркель.

Таким образом, если Билецкий выполнит свое обещание и полк "Азов" либо вооруженные ветераны АТО займут позиции вместо украинской армии, то, соответственно, отвод войск будет сорван и встреча Нормандской четверки не состоится.

Напомним, "Страна" следила за развитием событий на майдане желтых повязок против "формулы Штайнмайера".

Ранее мы рассказывали о перепалке Билецкого с Порошенко в студии Савика Шустера.