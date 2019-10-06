В Польше в ночном клубе города Владыславово жестоко избили двух молодых братьев из Украины, легально приехавших в страну на заработки. Об этом сообщает польское издание Dziennik Baltycki.

Происшествие произошло еще летом, в ночь на 26 августа. Тогда 23-летний Николай и 19-летний Владислав решили заглянуть в клуб "Черный конь" по пути с пляжа, чтобы выпить. По рассказам свидетелей, парни были спокойны и вели себя вежливо.

В какой-то момент Николай и Владислав вышли на улицу покурить. Когда они стояли перед клубом, то разговаривали между собой на украинском языке. Два охранника заведения, услышав украинскую речь, напали на них.

Украинцы утверждают, что при этом охранники их оскорбляли. Старший брат словесно пытался защитить младшего, но оба получили дозу слезоточивого газа в лица. Владислава ударили кулаком по голове, после чего он упал на тротуар и потерял сознание.

После этого охрана взялась избивать Николая. Когда Владислав очнулся, то увидел бесчувственного брата в луже крови и вызвал полицию и медицинскую помощь.

В результате инцидента Николай потерял много крови. Его доставили вертолетом в больницу Гданьска. В течение 18 дней пострадавший находился в коме.

Фото: dziennikbaltycki.pl

Сейчас состояние молодого человека все еще тяжелое: у него травма головного мозга, не работает одна сторона тела, Николай не говорит и имеет частичную потерю памяти.

Родственники пострадавшего организовали сбор средств на его лечение.

Польская полиция ведет следствие. Двум охранникам было предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Одного нападавшего посадили под стражу на три месяца, а другой находится под полицейским наблюдением и запретом выезда из страны.

Квалификация преступления в дальнейшем будет зависеть от состояния здоровья Николая.

В сентябре "Страна" сообщала о жестоком избиении в Польше пятью мужчинами украинского студента.

Также мы писали, что в том же месяце в Польше нашли мертвым украинца, который пропал еще в июле.