Американские астронавты вышли 6 октября в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для установки нового комплекта аккумуляторов на солнечные панели. Об этом сообщается на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

Астронавты Кристина Кох и Эндрю Морган отправились за пределы МКС из американского шлюза Quest в 14:39 по Киеву. Это 219-й выход в космос в истории станции.

Трансляция работы астронавтов в открытом космосе. Видео: YouTube/ NASA

За 6,5 часов в открытом космосе американцы должны заменить два старых никель-водородных аккумулятора на новые, более мощные литий-ионные на опорном сегменте P6 фермы МКС, к которой крепится пара солнечных панелей.

Шесть новых аккумуляторов, каждый весом 194 кг, были доставлены на станцию 28 сентября японским грузовым кораблем HTV-8 (Kounotori 8 - "Белый аист 8"). Перед началом операции аккумуляторы извлекли из "грузовика" и подвели к месту монтажных работ с помощью дистанционной руки-манипулятора станции Canadarm-2.

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