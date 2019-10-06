Семья из Одесской области в селе Сенное Балтского района приютила олененка после того, как нашла его, напуганного и одинокого, в кукурузном поле. Об этом пишет Dumskaya.net.

Мамы малыша рядом не было, поэтому в семействе Осадко сразу забрали животное к себе. Самочку назвали Манюней. Чтобы прокормить ее, даже продали теленка. Сначала давали ей только молоко, а потом стали предлагать и другие лакомства, к примеру, виноград.

Напомним, что забирать оленят и других диких животных из леса нельзя, так как в большинстве случаев мама просто оставляет малыша и идет на прокорм. После того, как человек возьмет малыша на руки, мама уже не примет его и животное не сможет вернуться в естественную среду обитания.

Видео: YouTube/DumskayaTV Report

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