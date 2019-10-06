Глава Офиса президента Андрей Богдан опубликовал в соцсети скриншоты Telegram-канала, на которых обсуждается плата участникам вече против формулы Штайнмайера. Снимки появились на Facebook-странице чиновника.

Судя по скриншотам, организаторы вече платят каждому участнику 100 гривен в час. Для желающих заработать предусмотрены надбавки по 10 грн за принесенные с собой плакаты и приведенных людей.

Кроме того, организаторы написали инструкции по поводу общения с представителями СМИ. По их словам, участники вече обязаны одорбрять Петра Порошенко, "Европейскую солидарность" и возмущаться Зеленским, формулой Штайнмайера и капитуляцией.

Скриншот: Facebook/ Андрей-Богдан

К скриншотам Богдан добавил свой лаконичный комментарий: "Скоро кто-то очень перепуганный все украденное отдаст народу". Очевидно, под кем-то перепуганным имеется в виду Петр Порошенко.

В отчет участники акции "Остановим капитуляции" потребовали отставки Богдана.

Біля парламенту учасники акції вимагали відставки глави Офісу президента Андрія Богдана, який опублікував допис у Facebook із нібито скріншотами переписки про те, що людей збирали на Майдан за гроші pic.twitter.com/HQdCLHFd3s — hromadske (@HromadskeUA) October 6, 2019

"На следующей неделе мы начнем акции под Офисом президента с требованием немедленной отставки этого человека. Этот человек такими постами провоцирует сейчас гражданский конфликт. Он провоцирует нас на конфликт.

Этот человек сейчас неизвестно чьи задачи выполняет, бросая такие заявления. У него сидит Портнов, который руководит уже в ручном режиме судами, который руководит ГБР... Для нас это принципиальный вопрос.

Если Зеленский в своем ролике сказал, что он слышит нас, пусть услышит. И это не какая-то эфемерная формула, а конкретная фамилия и конкретное требование. До 14 октября мы ожидаем четкого заявления о недопустимости капитуляции, поддержки всех позиций, высказанных резолюцией нашего вече, а также отставки Богдана", сказал один из участников протестов.

Как сообщала "Страна", Порошенко навестил сегодняшнее вече вместе с женой.

Мы также внимательно следим за хронологией событий на Майдане в Киеве 6 октября.