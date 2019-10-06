Штайнмайер-майдан пришел под Верховную Раду и озвучил свое основное требование: до 14 октября власть должна дать ответ на ситуацию с "формулой Штайнмайера", а президент - уволить главу своего Офиса, Андрея Богдана.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

Фото: Страна

Причиной для требования об отставке Богдана послужил его пост в ФБ, где он заявил о проплаченных участниках Вече.

"На следующей неделе мы начнем акции под Офисом президента с требованием немедленной отставки этого человека. Этот человек такими постами провоцирует сейчас гражданский конфликт. Он провоцирует нас на конфликт. Если Зеленский в своем ролике сказал, что он слышит нас, пусть услышит. И это не какая-то эфемерная формула, а конкретная фамилия и конкретное требование. До 14 октября мы ожидаем четкого заявления о недопустимости капитуляции, поддержки всех позиций, высказанных резолюцией нашего вече, а также отставки Богдана", - заявил один из выступавших на акции.

Біля парламенту учасники акції вимагали відставки глави Офісу президента Андрія Богдана, який опублікував допис у Facebook із нібито скріншотами переписки про те, що людей збирали на Майдан за гроші pic.twitter.com/HQdCLHFd3s — hromadske (@HromadskeUA) October 6, 2019

Напомним, что сегодня, 6 октября, в Киеве проходит акция против реализации формулы Штайнмайера по Донбассу. Ее координирует "Движение сопротивления капитуляции". Собрание еще до своего начала получило название "Майдан желтых повязок" - из-за призыва организаторов принести желтый скотч.

Петр Порошенко под конец пришел на Майдан и включил стрим оттуда. На сцену он не поднялся, но прошелся среди своих сторонников. На митинг приехала и супруга экс-президента. Потом "Желтые повязки" пришли на Банковую и стали кричать - "Зелю геть" и "Моника, выходи из домика".

Также "Страна" сообщала, что всего на митинг собрались 10 000 человек. А в сеть выложили видео Майдана, снятое с высоты птичьего полета.