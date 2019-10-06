Пятый президент Украины Петр Порошенко вместе с женой Мариной посетил проходящее на Майдане Независимости вече "Нет капитуляции!" против "формулы Штайнмайера". Видео Петр Порошенко опубликовал на Facebook.

В подписи к ролику экс-президент поблагодарил участников вече.

"Спасибо десяткам тысяч неравнодушных, которые сегодня собрались на Майдане Независимости в Киеве и на площадях еще более 20 городов, чтобы сказать: "Нет капитуляции!" - написал Порошенко.

Видео: Facebook/ petroporoshenko

В ролике бывшее первое лицо государство идет в окружении представителей СМИ и блогеров-порохоботов. На ходу он устроил импровизированную пресс-конференцию.

Так, по пути на вече Порошенко объяснил окружившим его журналистам, что формула Штайнмайера "написана в Кремле", а фамилию немецкого политика к ней "прилепили" позже. Он назвал документ "чисто российским сценарием".

Никто из журналистов почему-то не напомнил экс-президенту, что три года назад, после последней встречи в "нормандском формате", состоявшейся 20 октября 2016 года, Порошенко рассказывал, что на уровне рабочих групп будет вестись подготовка по имплементации "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство.

Напомним, "Страна" отслеживает хронику сегодняшних событий на Майдане в Киеве.

Ранее мы писали о количестве протестующих против пресловутой формулы.