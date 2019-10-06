Вчера, 5 октября, президент Украины Владимир Зеленский принял участие во встрече, посвященной вопросам безопасности и обороны, на которой пообещал, что все льготы для участников боевых действий на Донбассе сохранятся. Об этом сказано на Facebook-странице Офиса главы государства.

На мероприятии присутствовали начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак, председатель СБУ Иван Баканов, министр обороны Андрей Загороднюк, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр иностранных дел Вадим Пристайко, помощник президента Андрей Ермак и другие.

На встрече обсуждалась тема социального обеспечения участников боевых действий. Президент заверил, что никакие льготы для военных, защищавших территориальную целостность Украины, отменять не будут. По его словам, в государственном бюджете на следующий год должно быть предусмотрено финансирование социального обеспечения военнослужащих.

Участники также обговорили ситуацию с безопасностью на Донбассе, в частности в районе населенных пунктов Золотое и Петровское, где запланировано разведения войск. Зеленский подчеркнул, что вопрос безопасности и достижения устойчивого мира на востоке страны является приоритетным для него.

Ранее "Страна" писала, что в бюджете-2020 траты на оборону увеличиваются на 26 млрд гривен по сравнению с 2019 годом.

Мы также рассказывали, что в команде президента готовят тотальную зачистку получателей субсидий.