Фотограф Александр Гончаров опубликовал у себя на Facebook видео того, как выглядит Майдан Независимости в Киеве, на котором сегодня прошло вече против формулы Штайнмайера.

Сейчас участники вече на Майдане Независимости 6 октября в Киеве с плакатами и файерами прошли по правительственному кварталу и пришли под Офис президента. Все скандируют - "Зелю геть" и "Моника, выходи из домика".

Пока на установленной на площади сцене проходило музыкальное выступление, значительная часть участников вече из-за начинающегося дождя потянулась в сторону метро.

Ранее "Страна" сообщала, что полиция пересчитала участников акции на Майдане против формулы Штайнмайера, на вече вышли 10 тысяч человек.

Также мы рассказывали, что в день вече против формулы Штайнмайера лидер С14 Карась уехал на презентацию в Хмельницкий.