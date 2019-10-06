Участники вече на Майдане Независимости 6 октября в Киеве с плакатами и файерами прошли по правительственному кварталу и пришли под Офис президента. Все скандируют - "Зелю геть" и "Моника выходи из домика".

Об этом передает корреспондент "Страны".

Пока на установленной на площади сцене проходило музыкальное выступление, значительная часть участников вече из-за начинающегося дождя потянулась в сторону метро.

А на улице Институтской перед автомобилями выстроилась колонна из организаторов Штайнмайер-майдана и начала марш по правительственному кварталу.

Фото: "Страна"

Собравшаяся на Институтской толпа растянула плакат "Нет капитуляции!". Молодые люди зажгли файеры. Зазвучала патриотическая музыка и участники вече начали марш в правительственный квартал.

Ранее "Страна" писала, что на акции против формулы Штайнмайера под самой сценой Майдана стоят активисты, которые приходили защищать Порошенко во время его допроса в ГБР.

Также мы рассказывали, что в день вече лидер С14 Евгений Карась уехал на презентацию нового политического движения в Хмельницкий.