В воскресной акции "Остановим капитуляцию", 6 октября, на Майдане независимости приняли участие около 10 тысяч человек, на данный момент нарушений не зафиксировано. Об этом сообщает полиция Киева.

"В столичную полицию поступило несколько заявок на проведение акции на Майдане Независимости. В настоящее время там находится около 10 000 человек. Нарушений не зафиксировано. На Майдане Независимости службу несут 300 полицейских, в том числе сотрудники полиции диалога и военнослужащие Национальной гвардии Украины", - уточнили силовики.

Правда, судя по опубликованным в соцсетях видео, столько людей там нет. От силы - до 5 тысяч.

Ранее "Страна" сообщала, что в день вече против формулы Штайнмайера лидер С14 Карась уехал на презентацию в Хмельницкий.

Также мы рассказывали, что сторонники Порошенко работают зачинщиками кричалок на Майдане против формулы Штайнмайера и стоят возле самой сцены.