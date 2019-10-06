Стала известна причина взрыва в жилом доме под Марьинкой. Ревнивый муж подорвал гранатой себя и жену. Правоохранители квалифицировали это как умышленное убийство. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Донецкой области.

"В ходе расследования установлено, что погибшим является 51-летний мужчина и 49-летняя женщина", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, между супругами возникла ссора из-за ревности. Мужчина достал боеприпас и подорвал себя вместе с женой. На месте происшествия эксперты обнаружили остатки гранаты РГД-5.

Фото: пресс-служба полиции

Событие квалифицировали по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного Кодекса Украины. Также следователи проверяют версию совершения самоубийства. Досудебное расследование продолжается.

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