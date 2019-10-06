Полиция Гонконга 6 октября применила слезоточивый газ для разгона тысяч протестующих против решения властей запретить надевать маски на лица в ходе демонстраций. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

В пятницу власти Гонконга вынесли предложение о запрете использования масок на акциях протеста. Цель этой меры - упростить установление личности участников беспорядков.

Запрет на ношение на демонстрациях масок вступил в силу в субботу, 5 октября. В результате в субботу и воскресенье десятки тысяч жителей города вышли на акцию протеста в центре Гонконга под лозунгом: "Носить маски - не преступление".

Радикалы антиправительственного движения разгромили строения на железной дороге и магазины. Поэтому полиция применила слезоточивый газ.

Фото: scmp.com

В городе частично парализовано движение поездов метро, закрыты многие банки и магазины.

Напомним, в июле правоохранители города уже использовали слезоточивый газ. А 1 октября власти Гонконга впервые применили огнестрельное оружие по отношению к протестующим.

Ранее "Страна" писала, что на фоне возобновившихся протестов город покидают миллионеры.