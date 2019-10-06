В Харькове белоснежный свадебный лимузин заехал на футбольное поле и не смог вырулить обратно на дорогу из-за грязи. Видео инцидента опубликовало сообщество "Харьков 1654" на Facebook.

Неприятность случилась на улице Гарибальди, которая расположена на окраине самого большого спального района города - Салтовки.

Как видно из ролика, неповоротливый автомобиль пришлось выталкивать пятерым мужчинам.

Видео: Facebook/ kharkiv1654

Под видео харьковчане выдвигают предположение, что лимузин не смог развернуться в забитом другими машинами дворе многоэтажки и выехал на футбольное поле. А там ему не удалось маневрировать из-за грязи и луж.

Скриншот: Facebook/ kharkiv1654

Некоторые комментаторы посчитали казус знаком свыше, после которого стоит задуматься, нужна ли вообще свадьба.

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