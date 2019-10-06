В баре в центре города Канзас-Сити, что находится в США, штат Миссури, началась стрельба, в результате которой четыре человека погибли и еще девять получили ранения. Об этом сообщает телерадиокомпания ABC News.

По информации властей штата, подозреваемый вошел в бар и начал стрелять. Стрелок был описан свидетелями бойни как латиноамериканец. Подозреваемый все еще на свободе, его активно ищет полиция.

Ранее "Страна" сообщала, что в Херсоне полиция разыскивает вооруженных злоумышленников, которые стреляли в центре города, в результате чего пострадали двое мужчин.

Также мы рассказывали, что в небольшом селе в Харьковской области мужчина устроил стрельбу и едва не сжег людей в домах живьем, все случилось на почве ревности.