В Европе готовятся к новой волне миграционного кризиса. Об этом со ссылкой на главу МВД Германии Хорста Зееховфера пишет Deutsche Welle.

Вывод о предстоящем массовом наплыве беженцев Хорст Зеехофер сделал в связи с возросшим числом соискателей убежища в Греции, по его данным, количество мигрантов может превысить показатели 2015 года.

"Мы должны больше помогать нашим европейским партнерам с контролем внешних границ Евросоюза. Мы слишком долго оставляли их наедине", - сказал Хорст Зеехофер.

По его словам, Германия вместе с новой главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен попытается избежать новой волны миграционного кризиса.

Между тем, Афины требовали от ЕС реформы соглашения по вопросам беженцев с Турцией. В Греции считают, что мигранты, которые попадают на материковую часть страны и которые не имеют права на убежище, должны возвращаться в Турцию. Пока это правило, закрепленное в соглашении ЕС и Турции, действует только для островов.

Напомним, Германия, Франция, Италия и Мальта подпишут совместное соглашение об иммигрантах, которое коснется новой добровольной схемы перемещения спасенных в Средиземном море.

Также мы писали, что Евросоюз разрабатывает новую миграционную политику.