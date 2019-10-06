На популярном австрийском горнолыжном курорте Китцбюэль (федеральная земля Тироль) 25-летний мужчина убил пятерых человек из-за ревности. Об этом со ссылкой на начальника криминальной полиции Тироля Вальтера Пуппа сообщает ТАСС.

Утром в воскресенье, 6 октября, местный житель пришел в дом к своей бывшей возлюбленной. Он застрелил девушку, ее родителей, брата и нового молодого человека.

Практически сразу после убийства молодой человек сдался полиции. У него был изъят пистолет. Мужчина признался в совершении злодеяния.

Как сообщал "Страна", 5 октября во время охоты в урочище "Бараки" в Закарпатской области мужчина случайно застрелил своего товарища, приняв его за зверя.

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