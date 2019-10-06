Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац рассказал, что хочет заключить с арабскими странами Персидского залива соглашения о ненападении. Об этом глава внешнеполитического ведомства рассказал в Twitter.

"В последнее время при поддержке премьер-министра Биньямина Нетаньяху я продвигаю дипломатическую инициативу по подписанию с арабскими странами Персидского залива соглашений о ненападении. Этот исторический шаг положит конец конфликту и позволит развивать сотрудничество в гражданской сфере до подписания мирных соглашений", - написал Кац.

Министр также сообщил, что во время визита в ООН представил эту инициативу министрам иностранных дел арабских стран и спецпредставителю США на международных переговорах Джейсону Гринблатту.

"Я буду продолжать работать над укреплением статуса Израиля в регионе и во всем мире", - добавил он. Кац представлял Израиль на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в конце сентября в Нью-Йорке.

У еврейского государства установлены дипломатические отношения с двумя арабскими странами - Египтом и Иорданией.

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский встретился с представителями еврейской общины и пригласил в Украину инвесторов из Израиля и США

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