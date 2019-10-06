Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не мог под давлением американского коллеги Дональда Трампа поручить Генпрокуратуре рассматривать дело против сына экс-вице президента США Джо Байдена, так как у него нет таких полномочий. Об этом пишет Kyodo.

Также Зеленский опроверг, что Дональд Трамп давил на него и заставлял Украину заняться расследованием дела Байдена в обмен на приглашение в Белый дом или согласие продавать противотанковые ракеты Javelin.

"На меня не оказывали давление, и никакие предварительные условия выдвинуты не были", - сообщил Зеленский и добавил, что в рамках действующей Конституции у него нет полномочий инициировать какие-либо расследования.

Напомним, ранее неназванный сотрудник американских спецслужб подал жалобу главам комитета по разведке Сената и Палаты представителей США о нарушениях во время телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

После этого была опубликована стенограмма разговора. Оказалось, что Трамп действительно упоминал необходимость расследовать в Украине дело против Хантера Байдена, сына экс-вице-президента США Джо Байдена, который является его потенциальным соперником на предстоящих выборах.

Это вызвало огромный скандал. А демократы выступили за импичмент Трампу после публикации стенограммы его разговора с Зе.