В субботу, 5 октября, во время охоты в урочище "Бараки" в пгт Ждениево, что находится в Закарпатской области, мужчина случайно застрелил своего товарища. По данному факту открыто уголовное производство. Об этом сообщает пресс-служба полиции Закарпатской области.

Об инциденте правоохранителям рассказал сам охотник - 46-летний житель пгт Ждениево. Во время охоты, выстрелив из охотничьего ружья, он попал в своего товарища. Полицейские выяснили, что происшествие случилось утром около 07.00 в урочище "Бараки".

"Охотясь на косулю, 46-летний ждениевец совершил один выстрел, однако на линии огня внезапно оказался его товарищ. От полученных травм пострадавший скончался по дороге в больницу в карете скорой помощи", - уточнили полицейские.

С места происшествия изъяли зарегистрированное охотничье ружье. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 119 УК Украины (убийство, совершенное по неосторожности).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от 3 до 5 лет или лишением свободы на тот же срок. Следствие по делу продолжается.

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