В воскресенье, 6 октября, когда на Майдане Независимости в Киеве проходит вече против применения формулы Штайнмайера, лидер праворадикальной организации "С14" Евгений Карась будет презентовать в Хмельницком новое политическое движение "Общество будущего".

Об этом свидетельствует информация в Telegram-канале организации.

Евгений Карась проведет презентацию политическое движения "Общество будущего" в бизнес-центре "Парус" в 19:00. В описании канала речь идет о том, что организация, которую будет презентовать лидер "С14", - это "объединение общественных деятелей, ветеранов, активистов и неравнодушных украинцев", цель которого - "актуальная в глобальных масштабах страна".

Ранее в комментарии LB.ua Карась сообщал, что "С14" и примкнувшие национал-политические и ветеранские организации будут регистрироваться как партия под названием "Общество будущего". Среди основателей новой партии он назвал бывшего депутата Верховной Рады Юрия Бублика, депутата Хмельницкого райсовета Виктора Бурлыка, депутата Чечеловского районного совета Кирилла Дороленко, руководителя "Союза ветеранов войны с Россией" Андрея Медведько, Сергея Мазура из "С14", Николая Панченко из "Образовательной ассамблеи", львовского общественного активиста Антона Петровского.

Любопытно, что в отличие от других радикалов и нацоналистов, Евгений Карась не был ни на одной акции против применения формулы Штайнмайера для урегулирования ситуации на Донбассе, хотя они проходят с момента ее подписания - 1 октября.

Фото: t.me/UkrFuture

Напомним, против формулы Штайнмайера на Майдан в Киеве вышло около 3 тысяч человек.

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