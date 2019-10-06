Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов 6 октября, в день вече против "формулы Штайнмайера", прочитал воскресную проповедь в баптистской церкви.

Видео проповеди бывший чиновник опубликовал на своем Facebook.

Турчинов начал речь с постулата о великой ценности человеческой души и веры.

"Все деньги этого мира - куча бумаги размером больше Киева - не стоят одной вашей или моей души. Вот это капитал! Вот это депозит от Бога", - вещал пастор.

Затем он сказал, что Украина - это одна из лучших стран на планете. Ведь Господь дал украинцам все, чтобы они могли собирать хороший урожай и быть счастливыми, любить окружающих. Однако большинство граждан считают себя бедными и несчастными. Такими. по мнению Турчинова, их делает отсутствие веры, неспособность благодарить Творца.

Видео: Facebook/ turchynov

После этого проповедник озвучил тезис о недопустимости компромиссов.

"Мы привыкли к грязи в нашей жизни, привыкли искать компромиссы и приспосабливаться, привыкли оправдывать свою слабость и бездействие. Привыкли, что между черным и белым всегда можно сойтись где-то посередине, и тогда получится что-то серое. Мы привыкли к серому! А у Бога нет полутонов. У Него нет серого, у Него белое - это белое, а черное - это черное... Нет компромиссов между добром и злом; нет полутонов и отдельных нюансов в вопросах достоинства и морали, и каждому надо делать свой выбор", - сказал Турчинов.

Свою речь он закончил словами о том. что нельзя быть толерантными к греху, поскольку таким не был Бог. По мнению Турчинова, многим хотелось бы подкорректировать Библию и убрать из нее несколько страниц, где говорится о нетолерантности к греху. Это происходит из-за того, что людям не хочется думать, что грешников ожидает геенна огненная. Но этого, по мнению Турчинова, не получится. Потому что "Бог нетолерантен ко злу".

"Дерево, которое не приносит плодов, будет сожжено дотла", - закончил мрачным предсказанием свою речь пастор.

Как сообщала "Страна", в середине сентября Турчинов похоронил свою мать.

Ранее мы приводили мысли пастора по поводу перспективы присоединения России к G7.