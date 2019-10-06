На акциии против формулы Штайнмайера, которая 6 октября проходит в Киеве на Майдане, под самой сценой стоят активисты, которые приходили на акцию в защиту Порошенко во время его допроса в ГБР. Об этом сообщают корреспонденты "Страны".

Эти протестующие стоят под самой сценой и являются зачинщиками речевок - "Слава Украине", "Дякуемо".

Акция стартовала в полдень, она должна продлиться около двух часов. Текстовую трансляцию происходящего можно посмотреть тут.

Акцию координирует "Движение сопротивления капитуляции", с ними националисты и сторонники экс-президента Петра Порошенко.

Фото: Страна

Ранее "Страна" сообщала, что Владимир Зеленский вечером 3 октября записал обращение к украинцам, которые поддерживают акции протеста, развернувшиеся после подписания "формулы Штайнмайера".

Также мы рассказывали, как киевляне относятся к формуле Штайнмайера.