В Киеве на Дарницкой площади зарисовали мурал, который 3 года назад создал известный художник из Майами. На это в Facebook обратил внимание киевлянин Роман Федик.

"На Дарницкой площади зарисовали известный мурал!" - написал он. В комментариях подписчики Романа пишут об этом факте с возмущением, и сожалеют об уничтожении произведения искусства.

Отметим, что мурал на стене дома по адресу Харьковское шоссе, 2а, создал в 2016 году художник из Майами Эрнесто Маранж (Maranje) в рамках проекта Art United Us.

Скриншот: Facebook/ Роман Федік

Фото: fakty.ua

Напомним, в Черновцах открыли мурал знаменитому актеру и режиссеру Ивану Миколайчуку.

Также мы писали, что на фасаде дома в Киеве открыли мурал Симона Петлюры.