Директор Заворотнюк пообещал, что актриса сможет вернуться к работе
Концертный директор Анастасии Заворотнюк Станислав Христов заявил, что актриса, состояние здоровья которой резко ухудшилось в связи с неоперабельной опухолью мозга, вернется к выступлениям сразу после выписки из больницы. Об этом сообщает News.
Отвечая на вопрос, есть ли шанс, что "прекрасная няня" вернется к работе, Христов ответил: "Конечно".
При этом директор отметил, что в ближайшее время выступление артистки в эфире одного из телеканалов с рассказом о состоянии своего здоровья, анонсированное ранее, не состоится.
Двумя днями ранее "Страна" сообщала, что Заворотнюк все еще находится в московской клинике, но ее родным удалось расплатиться с долгами по ипотеке. Поэтому с нее было снято временное ограничение на выезд из РФ и она может уехать лечиться за границу.
Также мы писали, что муж актрисы, фигурист Петр Чернышев, решил не отказываться от гастролей на время лечения жены.