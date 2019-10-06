Концертный директор Анастасии Заворотнюк Станислав Христов заявил, что актриса, состояние здоровья которой резко ухудшилось в связи с неоперабельной опухолью мозга, вернется к выступлениям сразу после выписки из больницы. Об этом сообщает News.

Отвечая на вопрос, есть ли шанс, что "прекрасная няня" вернется к работе, Христов ответил: "Конечно".

При этом директор отметил, что в ближайшее время выступление артистки в эфире одного из телеканалов с рассказом о состоянии своего здоровья, анонсированное ранее, не состоится.

Двумя днями ранее "Страна" сообщала, что Заворотнюк все еще находится в московской клинике, но ее родным удалось расплатиться с долгами по ипотеке. Поэтому с нее было снято временное ограничение на выезд из РФ и она может уехать лечиться за границу.

Также мы писали, что муж актрисы, фигурист Петр Чернышев, решил не отказываться от гастролей на время лечения жены.