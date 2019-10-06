Президент Украины Владимир Зеленский не прерывает связи с членами "Квартала" и мечтает вернуться в коллектив через пять лет. Об этом рассказала актриса студии "Квартал 95" в интервью программе "Светская жизнь".

По словам актрисы, Зеленский вычитывает все шутки, которые сценаристы пишут о нем и его жене.

"Во-первых, Вова все проверяет. Он вычитывает тексты. Во-вторых, ну мы же думаем, что говорим. Это очень интересно. Мне кажется, такого не было никогда. Интересно, когда тебе по работе надо пародировать свою же подругу", - подчеркнула Кравец.

Она также сказала, что нынешний президент не вышел из групп "Квартала 95" в соцсетях.

"Он там есть, и он там иногда что-то даже пишет", - добавила актриса.

Видео: YouTube/Світське життя

Ранее "Страна" сообщала, что президента Украины высмеяли в США за сцену с пианино в "Вечернем квартале".

Также мы сообщали, что появилось видео, как Зеленский сыграл самого себя в пародии "Квартала 95" на закрытой вечеринке форума Пинчука.