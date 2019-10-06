В США еще один сотрудник разведки может подать жалобу на президента Дональда Трампа из-за его разговора с Владимиром Зеленским. Об этом со ссылкой на NYT пишет The Guardian.

Второй разведчик, по данным источников издания, имеет "более прямую информацию" о рассматриваемых событиях, чем первый осведомитель. Он также якобы уже беседовал с генеральным инспектором разведывательного сообщества Майклом Аткинсоном на предмет подтверждения информации в первой жалобе на Трампа.

Напомним, ранее неназванный сотрудник американских спецслужб подал жалобу главам комитета по разведке Сената и Палаты представителей США о нарушениях во время телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

После этого была опубликована стенограмма разговора. Оказалось, что Трамп действительно упоминал необходимость расследовать в Украине дело против Хантера Байдена, сына экс-вице-президента США Джо Байдена, который является его потенциальным соперником на предстоящих выборах.