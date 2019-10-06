Турция стянула к границе Сирии дополнительные войска и технику после объявления президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом планов военной операции, которая пройдет к востоку от реки Евфрат. Об этом со ссылкой на турецкий телеканал TRT передает "Коммераснт".

В район Акчакале турецкие власти направили дополнительно девять грузовиков с бронетехникой и автобус с военнослужащими. Это было сделано для усиления воинских частей, дислоцированных на сирийской границе.

Накануне турецкий лидер заявил, что решение о начале операции может быть принято 5 или 6 октября. Целью операции Эрдоган назвал установление мира в регионе и очистку приграничной сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов ("Отрядов народной самообороны", или YPG). В Анкаре их считают ответвлением признанной в Турции террористической Рабочей партии Курдистана.

О планах президента начать операцию в Сирии восточнее Евфрата стало известно в августе. В том же месяце состоялись турецко-американские переговоры по созданию зоны безопасности на севере Сирии. В ходе переговоров стороны решили создать координационный центр по совместным операциям и планируемой зоне. При этом Эрдоган заявил, что если Вашингтон будет затягивать формирование зоны, Анкара сама начнет военную операцию против сирийских курдов, контролирующих регион.

21 сентября президент Турции сказал, что готов начать военную операцию на северо-востоке Сирии, если до конца сентября там не будет создана зона безопасности. А 1 октября Эрдоган решил, что Анкара будет создавать зону безопасности самостоятельно.

Как сообщала "Страна", в середине сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил с громким заявлением. Он сказал, что многолетняя война в Сирии уже закончена.