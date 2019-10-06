Умерла украинская актриса театра и кино Марина Куклина. Ей было 33 года.

Куклина снялась в в 49 фильмах и сериалах, среди которых "Возвращение Мухтара 5", "Пес", "Анна Герман", "Женский доктор". У нее остался маленький сын.

"Страна" вспоминает биографию Марины Куклиной.

Биография Марины Куклиной

Марина Юрьевна Куклина родилась 12 июня 1986 года.

В 2003 году поступила в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого, который закончила в 2007 года.

В год окончания вуза стала актрисой Киевского театра на Липках. Ее наиболее известные театральные работы: "Полианна" — роль Поллианны (режиссер В. Гирич) и "Приведение замка Кентервиль" — роль Вирджинии (режиссер А. Артименьев).

На сайте театра появилась запись:

"5 октября ушла из жизни актриса Марина Куклина - светлая, всегда улыбающаяся, искренняя, открытая девушка. Это огромная потеря для коллег Марины, ее близких и родных. В нашей памяти она навсегда останется лучом света. Наша неповторимая, нежная, сияющая Поллианна оставила частичку своего неисчерпаемого оптимизма в сердце каждого, с кем она делилась своим теплом, любовью и незабываемой улыбкой.

Театр на Липках выражает поддержку и глубокие соболезнования близким Марины. Это большое горе для всех нас. Теперь на небесах светить звезда, которая памятью о себе и в дальнейшем будет учить нас всех радоваться".

С 2009 года Марина Куклина снималась в кино. Наиболее популярные картины: "Возвращение Мухтара - 5", "Пес", "Анна Герман", "Женский доктор".

Буквально в этом году Марина Куклина снялась в многосемейных фильмах, среди которых "Другая" и "Прятки". Выход запланирован на телеканале "Украина".

Муж актрисы - украинский режиссер Андрей Май. После брасочетания она носила двойную фамилию - Май-Куклина. У пары есть сын.

Марина Май-Куклина умерла в субботу, 5 октября. Поклонники актрисы высказывают мнение, что причина смерти - онкология. Однако официально родные Куклиной не подтвердили эту информацию.

"Как хочется, чтобы это было неправдой..."

Новость о ее Марины Куклиной сообщила ее коллега Марины Римма Зюбина в своем Facebook.

По воспоминаниям Зюбиной, Марина была светлым и веселым человеком.

"Свет - это то, что излучала она. Впервые я запомнила Марину, когда мы увиделись случайно в храме в Пархомовке. Мы с мужем поехали посмотреть мозаики Рериха и вдруг, в почти пустой церкви со мной здоровается девушка, улыбка которой сияет, а сама она излучает свет... Мариночка, которая оказалась в этом мире для того, чтобы дарить нам радость и свет, а еще научить нас любить, прощать, бороться, терпеть, жить!", - написала Зюбина.

Друзья, коллеги, поклонники актрисы Марины Куклиной пишут воспоминания о ней.

"Такая светлая, как солнечный лучик и весенний ветерок... как же так?

Так мы и не успели посмотреть "Полианну", "Собаку"... так не должно происходить...

Светлая память и сил близким..." - написала в Facebook Татьяна Копылова и прикрепила фото Куклиной.

"Я помню, что встретила тебя в первый раз в театральной студии, когда ты была еще 15-летней девчонкой, по уши влюбленной в театр. "Мама, купи мне лучше билеты в театр, а не новую кофточку". И как в Питере на спектакле, сидя в зрительном зале, восхищенно светились твои глаза. И как ты всегда была щедра на комплименты. И как ты искренне и с нескрываемой радостью обнимала меня при встрече. Ты навсегда в моей памяти и в моем сердце, Маринка. Покойся с миром. Люблю тебя. Ты всегда так просто и без стеснения говорила "люблю", глядя прямо в глаза. Маринушка, мне будет очень Тебя не хватать", - написала в Facebook Зоя Барановская и прикрепила черно-белое фото Марины Куклиной, которая бежит на природе.

Марина Май-Куклина. Фото: Facebook

"Всё слишком легко и сложно одновременно. И очень мало времени. Особенная. Пускай там всё будет справедливо Марина Куклина", - написала в Facebook Анисия Стасевич.

Марина Куклина. Фото: Facebook

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