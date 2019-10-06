В состав американского военно-морского флота 5 октября вошел новый боевой корабль-невидимка прибрежной зоны LCS 20 USS Cincinnati ("Цинциннати"). Об этом сообщает сайт ВМС США.

Официальная церемония по этому случаю состоялась в порту Гольфпорт в штате Миссисипи.

Корабль будет выполнять такие задачи, как патрулирование, защита флота от атак малых надводных судов, борьба с малошумными подводными лодками противника, противоминная борьба, ведение разведки и поддержка действий сил специальных операций.

"Цинциннати" стал уже десятым кораблем класса "Индепенденс" в составе ВМС США.

Корабль вооружен пушкой 57 мм Mk.110, зенитным арткомплексом 30 мм, пусковой установкой на 11 зенитных ракет Evolved SeaRAM и четырьмя пулеметами 12,7 мм. На борту судна базируются два вертолета MH-60R/S "Сихок" и беспилотники.

В перспективе все корабли класса "Индепенденс" планируется усилить противокорабельными ракетами NSM.

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