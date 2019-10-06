Днем в воскресенье, 6 октября, на Майдане Независимости в Киеве на акции протеста против применения формулы Штайнмайера, онлайн-трансляцию которой ведет "Страна", собралось около 3 тысяч человек. Об этом с места событий сообщает корреспондент "Страны".

Среди собравшихся - одинаковое количество молодых людей и пенсионеров, есть люди в камуфляжной форме, а также представители "Нацкорпуса". Под стелой на Майдане установлена сцена с надписью "Рух опору капiтуляцiї".

На сцене исполняют патриотические песни. Участникам акции стали раздавать желтый скотч, который необходимо прикрепить на левую руку в знак солидарности сопротивлению капитуляции.

В толпе, собравшейся перед сценой, виднеются флаги Украины, "Правого сектора", а также плакаты с критикой президента. Охрану порядка обеспечивает полиция диалога, но ее совсем немного - до сотни человек, также дежурит скорая помощь.

Фото: "Страна"

Напомним, "Страна" публиковала прямую трансляцию вече против формулы Штайнмайера, которая проходит 6 октября в Киеве на Майдане.

Также мы проводили опрос о том, как киевляне относятся к формуле Штайнмайера.