В пятницу, 4 октября, поиски пропавших моряков, которые потерпели крушение 26 сентября 2019 в Атлантическом океане, прекратили, хотя 7 человек, которым удалось спастись с борта судна, еще не найдены. Об этом сообщил юрист, заместитель директора Всемирного конгресса Украинцев Владимир Кистяник на своей странице в Facebook.

"В ходе спасательной операции был обнаружен плот с тремя выжившими членами экипажа, и позже обнаружены 4 тела утонувших моряков. По информации, которую предоставили выжившие, кроме них, еще 7 членам экипажа удалось сесть на спасательные плоты и покинуть тонущее судно! 7 моряков, вероятно, находятся на спасательном плоту, или нескольких плотах, они уставшие, раненые, с ограниченным запасом воды и еды посреди Атлантики!", - напсиал Владимир Кистяник.

Юрист добавил, что 4 октября 2019 компания-судовладелец Bourbon Offshore, объявила о прекращении поисково-спасательной операции. Юрист обратился к руководству страны с просьбой спасти моряков, вернуть их домой, отправить на поиски корабли и самолеты. Также он отметил, что все участие официальных лиц ограничилось репостами новостей в Twitter.

Скриншот: Facebook/Volodymyr Kistianyk

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